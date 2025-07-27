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Zoloto
У ZOLOTO и Chess & Jazz — особенная история. Артист, который когда-то открывал фестиваль, в этом году станет одним из хедлайнеров главной сцены. Это музыка, с которой переплелись наши воспоминания, встречи, чувства. Музыка, которая уже стала частью нас.Услышим любимые песни и композиции с нового, потрясающего альбома "Перевоплотиться".До встречи на главном сете летнего дня!
ZOLOTO
26 ИЮЛЯ
Tigran Hamasyan
Один из самых ярких джазовых пианистов своего поколения — Тигран Амасян этим летом на Chess & Jazz. Тигран совмещает джаз с армянскими народными мотивами и классикой, создавая уникальное, мощное звучание, которое ценят на всех континентах. На Chess & Jazz он представит особую программу хитов — гармоничное сочетание импровизации, поэзии, армянских сказаний, геометрии и фольклора.
Tigran Hamasyan
26 ИЮЛЯ
Оркестр Сергея Мазаева
Сергей Мазаев — легенда стиля, солист группы «Моральный кодекс» и музыкант, для которого эксперимент — вторая натура. На сцене Chess & Jazz он представит авторскую программу, в которую вложил всю свою страсть, многогранность и колоссальный опыт.
Оркестр Сергея Мазаева
26 ИЮЛЯ
Антоха МС
Неповторимый и самобытный Антоха МС, тот самый, который уже не раз заставлял нас танцевать на зеленой поляне Сада «Эрмитаж». Его летние ритмы и тексты снова погрузят нас в атмосферу свободы и энергии. За внимание аудиофилов борются гитара, бас, клавиши, барабаны, саксофон и, конечно, труба. Приготовьтесь, встречаемся этим летом на Chess & Jazz!
Антоха МС
26 ИЮЛЯ
Обстоятельства
Лирика, гитары, немного грусти — и всё становится по-настоящему.«Обстоятельства» — дуэт из Чебоксар, где каждый аккорд звучит как внутренний диалог, а ритмы подсказывают, что даже в меланхолии есть движение. Творческий союз Кости Максимова и Лёни Оливанова представят специально для Chess & Jazz свой джазовый сет. Настало время для экспериментов и творческой импровизации, которую мы особенно ценим. Save the date.
Обстоятельства
26 ИЮЛЯ
Feduk
Хаус-биты превращаются в яркие клавишные, электронные басы качают ещё сильнее — FEDUK вновь собирает джаз-бэнд в центре столицы, и это настоящий Бэнгер! Музыка, покорившая все танцполы страны, лирика, под которую вы признавались в любви и грустили о самом важном — FEDUK в своём неповторимом стиле на Chess & Jazz уже этим летом.
Feduk
27 ИЮЛЯ
IOWA
Сезон танцев открыт, пульсом бьёт бит — это IOWA на Chess & Jazz.Сцена превращается в вечеринку под открытым небом, никаких полутонов — только яркие хиты, свобода движений и чистая энергия.Готовимся к танцам на закате летнего дня — будет громко, светло и по-настоящему.
IOWA
27 ИЮЛЯ
Базар
Кинематографичный инди-поп в координатах латинской музыки, восточных орнаментов, блюза и рэпа. Московский дуэт БАЗАР делает витиеватую изобретательную поп-музыку. Они создают вселенную терпких чувств, латинских ритмов, восточных пряностей и клубного грува. Вместо прямолинейных бэнгеров — кинематографичные зарисовки о любовной лихорадке, разбитых сердцах, ностальгии и проверках на прочность.
Базар
27 ИЮЛЯ
Тима ищет свет
тима ищет свет готовится представить специальную программу только для Chess & Jazz — live jazz set. Музыка Тимофея Якимова, как откровенный разговор, оставляет долгое послевкусие. Артист, на наш взгляд, стал одним из самых ярких явлений локальной сцены — смелые тексты, харизма исполнителя и драйв. Уверены, это будет особенный опыт. До встречи перед главной сценой!
Тима ищет свет
27 ИЮЛЯ
Beautiful Boys
Beautiful Boys — группа, которую мы давно добавили в «избранное». Современный городской романтизм Ивана Подгороднего, в прошлом солиста Саратовского театра оперы и балета, навсегда проникает в сердца слушателей. Несомневаемся, что и вы уже знаете все тексты наизусть. Готовимся к совместному терапевтическому хору имени Chess & Jazz!
Beautiful Boys
27 ИЮЛЯ
26 Июля
ZOLOTO
У ZOLOTO и Chess & Jazz — особенная история. Артист, который когда-то открывал фестиваль, в этом году станет одним из хедлайнеров главной сцены.Это музыка, с которой переплелись наши воспоминания, встречи, чувства. Музыка, которая уже стала частью нас.Услышим любимые песни и композиции с нового, потрясающего альбома "Перевоплотиться".До встречи на главном сете летнего дня!
ZOLOTO
Tigran Hamasyan
Один из самых ярких джазовых пианистов своего поколения — Тигран Амасян этим летом на Chess & Jazz. Тигран совмещает джаз с армянскими народными мотивами и классикой, создавая уникальное, мощное звучание, которое ценят на всех континентах. На Chess & Jazz он представит особую программу хитов — гармоничное сочетание импровизации, поэзии, армянских сказаний, геометрии и фольклора.
Tigran Hamasyan
ОРКЕСТР СЕРГЕЯ МАЗАЕВА
Сергей Мазаев — легенда стиля, солист группы «Моральный кодекс» и музыкант, для которого эксперимент — вторая натура. На сцене Chess & Jazz он представит авторскую программу, в которую вложил всю свою страсть, многогранность и колоссальный опыт.
ОРКЕСТР СЕРГЕЯ МАЗАЕВА
Антоха МС
Неповторимый и самобытный Антоха МС, тот самый, который уже не раз заставлял нас танцевать на зеленой поляне Сада «Эрмитаж». Его летние ритмы и тексты снова погрузят нас в атмосферу свободы и энергии. За внимание аудиофилов борются гитара, бас, клавиши, барабаны, саксофон и, конечно, труба. Приготовьтесь, встречаемся этим летом на Chess & Jazz!
Антоха МС
Обстоятельства
Лирика, гитары, немного грусти — и всё становится по-настоящему.«Обстоятельства» — дуэт из Чебоксар, где каждый аккорд звучит как внутренний диалог, а ритмы подсказывают, что даже в меланхолии есть движение. Творческий союз Кости Максимова и Лёни Оливанова представят специально для Chess & Jazz свой джазовый сет.
Обстоятельства
27 Июля
Feduk
Хаус-биты превращаются в яркие клавишные, электронные басы качают ещё сильнее — FEDUK вновь собирает джаз-бэнд в центре столицы, и это настоящий Бэнгер! Музыка, покорившая все танцполы страны, лирика, под которую вы признавались в любви и грустили о самом важном — FEDUK в своём неповторимом стиле на Chess & Jazz уже этим летом.
Feduk
IOWA
Сезон танцев открыт, пульсом бьёт бит — это IOWA на Chess & Jazz.Сцена превращается в вечеринку под открытым небом, никаких полутонов — только яркие хиты, свобода движений и чистая энергия.Готовимся к танцам на закате летнего дня — будет громко, светло и по-настоящему.
IOWA
Базар
Кинематографичный инди-поп в координатах латинской музыки, восточных орнаментов, блюза и рэпа. Московский дуэт БАЗАР делает витиеватую изобретательную поп-музыку. Они создают вселенную терпких чувств, латинских ритмов, восточных пряностей и клубного грува. Вместо прямолинейных бэнгеров — кинематографичные зарисовки о любовной лихорадке, разбитых сердцах, ностальгии и проверках на прочность.
Базар
Тима ищет свет
тима ищет свет готовится представить специальную программу только для Chess & Jazz — live jazz set. Музыка Тимофея Якимова, как откровенный разговор, оставляет долгое послевкусие. Артист, на наш взгляд, стал одним из самых ярких явлений локальной сцены — смелые тексты, харизма исполнителя и драйв. Уверены, это будет особенный опыт.
Тима ищет свет
Beautiful Boys
Beautiful Boys — группа, которую мы давно добавили в «избранное». Современный городской романтизм Ивана Подгороднего, в прошлом солиста Саратовского театра оперы и балета, навсегда проникает в сердца слушателей. Несомневаемся, что и вы уже знаете все тексты наизусть. Готовимся к совместному терапевтическому хору имени Chess & Jazz!
Beautiful Boys
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