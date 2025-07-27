Антоха МС

Неповторимый и самобытный Антоха МС, тот самый, который уже не раз заставлял нас танцевать на зеленой поляне Сада «Эрмитаж». Его летние ритмы и тексты снова погрузят нас в атмосферу свободы и энергии. За внимание аудиофилов борются гитара, бас, клавиши, барабаны, саксофон и, конечно, труба. Приготовьтесь, встречаемся этим летом на Chess & Jazz!

