НЕЕЕТ, ТЫ ЧТО

Непредсказуемая смесь хитроумного джаза, сочного фанка и хип-хопа прямиком из Дагестана. Нееет, ты что это стиль, самобытность и сто процентное попадание в наш плей-лист. Постоянные гости Chess & Jazz уже знакомы с альбомом «Пластилин», который мы слушали в 2022 году. С тех пор, мы не переставали следить за творчеством Рамазана Маллаева и Расула Махалиева, поэтому готовимся качать под «Песни и танцы Дагестана» на Chess & Jazz 2024.

