27
28 ИЮЛЯ 2024
Сад «Эрмитаж»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Анжелика Варум
MaRselle
Zoloto
Сироткин
ËЛка
НЕДРЫ
MaRselle
Сироткин
ËЛка
НЕДРЫ
ZOLOTO
Сироткин
Сироткин
ËЛка
НЕДРЫ
ËЛка
НЕДРЫ
Минаева
Минаева
Нееет, ты что
Amchi
Нееет, ты что
Amchi
Dizzy Dutch duck
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29.
30. ИЮЛЯ 2023
Сад «Эрмитаж»
генеральный партнер
LAB с Антоном Беляевым
L'ONE
Владимир Пресняков
Zoloto
Эрика Лундмоен
Антоха MC
Andro
БАЗАР
BLIZKEY
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MaRselle
Старый, добрый Marselle на главной сцене Chess & Jazz. Marselle это музыка сделанная со вкусом. Группу Левана Горозия (L'One) и Игоря Пустельника (Nel) обычно причисляют к рядам intelligent хип-хопа, но что это такое знают лишь особо искушенные слушатели. А редкие выступления настоящее событие. Отправляемся на Марс уже этим летом на Chess & Jazz.
MaRselle
27 июля
Сироткин
Артист, которого мы давно ждали на сцене Chess & Jazz. Сироткин - это прекрасная, светлая музыка, которая давно стала саундтреком важных моментов. Когда голос и смыслы проникают в самое сердце. Слушаем на закате летнего дня.
Сироткин
27 июля
НЕДРЫ
Иван Ворошилов, также известный как Недры, готовится предстать на фестивале в непривычном амплуа. Специально программа только для Chess & Jazz, где ритмы хип-хоп зазвучат по-новому, как всегда дадим джазу и волю творчеству. Недры – кубика Рубика от музыки: трудно собрать правильно, но оторваться от самого процесса невозможно.
НЕДРЫ
27 июля
НЕЕЕТ, ТЫ ЧТО
Непредсказуемая смесь хитроумного джаза, сочного фанка и хип-хопа прямиком из Дагестана. Нееет, ты что это стиль, самобытность и сто процентное попадание в наш плей-лист. Постоянные гости Chess & Jazz уже знакомы с альбомом «Пластилин», который мы слушали в 2022 году. С тех пор, мы не переставали следить за творчеством Рамазана Маллаева и Расула Махалиева, поэтому готовимся качать под «Песни и танцы Дагестана» на Chess & Jazz 2024.
НЕЕЕТ, ТЫ ЧТО
27 июля
DIZZY DUTCH DUCK
Главные зачинщики современного петербургского джаза — DIZZY DUTCH DUCK на Chess & Jazz. DDD находится на острие, играя актуальный джаз, экспериментируя со звучанием, ритмами, жанрами, создавая музыку в реальном времени, в присутствии зрителей. Время экспериментов на главной сцене фестиваля.
DIZZY DUTCH DUCK
27 июля
Анжелика Варум
Изысканная и утонченная артистка, выступит для гостей Chess & Jazz. Музыка Анжелики Варум всегда разная и всегда настоящая. Джазовые импровизации, живое исполнение новых песен и уже давно любимых, какими их можно услышать только на концертах, окутают слушателей любовью и добром на Chess & Jazz.
Анжелика Варум
28 июля
Zoloto
Только представьте: закат летнего дня, Zoloto, и тепло разливается по телу от этой музыки и слов. Постоянные гости Chess & Jazz знают, что выступление Владимира Золотухина - это каждый раз особенный момент фестиваля, который, признаемся, мы будем рады снова повторить. Услышим песни c нового альбома и уже дорогие сердцу композиции на Chess & Jazz в Саду «Эрмитаж».
Zoloto
28 июля
ËЛка
Ёлка – это искренняя музыка и невероятная атмосфера. Те самые песни и мощный голос погружают в жаркое лето.В своём творчестве Ёлка часто экспериментирует – мелодика ритм-н-блюза, заигрывания с регги, нотки этники и ломаные ритмы. Совсем скоро на Chess & Jazz.
ËЛка
28 июля
минаева
С легкостью жонглируя стилями, Минаева создает свой уникальный, нежный звук. Делится чувствами и эмоциями, оформленными в трогательные инди-мотивы, смешивает тайну и искренность. Готовимся к винтажному диско с её дебютного альбома «Диско шар» на Chess&Jazz. До встречи!
минаева
28 июля
AMCHI
Тот случай, когда мы услышал трек «Джана», а потом поймали себя на мысли, что песня никак не выходит из головы. Amchi это сладкоголосый R&B и приятный соул сразу, цепляющий слушателя. Двигаемся в ритм уже этим летом на Chess & Jazz.
AMCHI
28 июля
27 Июля
MaRselle
Старый, добрый Marselle на главной сцене Chess & Jazz. Marselle это музыка сделанная со вкусом. Группу Левана Горозия (L'One) и Игоря Пустельника (Nel) обычно причисляют к рядам intelligent хип-хопа, но что это такое знают лишь особо искушенные слушатели. А редкие выступления настоящее событие. Отправляемся на Марс уже этим летом на Chess & Jazz.
MaRselle
Сироткин
Артист, которого мы давно ждали на сцене Chess & Jazz. Сироткин - это прекрасная, светлая музыка, которая давно стала саундтреком важных моментов. Когда голос и смыслы проникают в самое сердце. Слушаем на закате летнего дня.
Сироткин
недры
Иван Ворошилов, также известный как Недры, готовится предстать на фестивале в непривычном амплуа. Специально программа только для Chess & Jazz, где ритмы хип-хоп зазвучат по-новому, как всегда дадим джазу и волю творчеству. Недры – кубика Рубика от музыки: трудно собрать правильно, но оторваться от самого процесса невозможно.
недры
НЕЕЕТ, ТЫ ЧТО
Непредсказуемая смесь хитроумного джаза, сочного фанка и хип-хопа прямиком из Дагестана. Нееет, ты что это стиль, самобытность и сто процентное попадание в наш плей-лист. Готовимся качать под «Песни и танцы Дагестана» на Chess & Jazz 2024.
НЕЕЕТ, ТЫ ЧТО
DIZZY DUTCH DUCK
Главные зачинщики современного петербургского джаза — DIZZY DUTCH DUCK на Chess & Jazz. DDD находится на острие, играя актуальный джаз, экспериментируя со звучанием, ритмами, жанрами, создавая музыку в реальном времени, в присутствии зрителей. Время экспериментов на главной сцене фестиваля.
DIZZY DUTCH DUCK
28 Июля
Анжелика Варум
Изысканная и утонченная артистка, выступит для гостей Chess & Jazz. Музыка Анжелики Варум всегда разная и всегда настоящая. Джазовые импровизации, живое исполнение новых песен и уже давно любимых, какими их можно услышать только на концертах, окутают слушателей любовью и добром на Chess & Jazz.
Анжелика Варум
Zoloto
Только представьте: закат летнего дня, Zoloto, и тепло разливается по телу от этой музыки и слов. Постоянные гости Chess & Jazz знают, что выступление Владимира Золотухина - это каждый раз особенный момент фестиваля, который, признаемся, мы будем рады снова повторить. Услышим песни c нового альбома и уже дорогие сердцу композиции на Chess & Jazz в Саду «Эрмитаж».
Zoloto
ËЛка
Ёлка – это искренняя музыка и невероятная атмосфера. Те самые песни и мощный голос погружают в жаркое лето.В своём творчестве Ёлка часто экспериментирует – мелодика ритм-н-блюза, заигрывания с регги, нотки этники и ломаные ритмы. Совсем скоро на Chess & Jazz.
ËЛка
минаева
С легкостью жонглируя стилями, Минаева создает свой уникальный, нежный звук. Делится чувствами и эмоциями, оформленными в трогательные инди-мотивы, смешивает тайну и искренность. Готовимся к винтажному диско с её дебютного альбома «Диско шар» на Chess&Jazz. До встречи!
минаева
AMCHI
Тот случай, когда мы услышал трек «Джана», а потом поймали себя на мысли, что песня никак не выходит из головы. Amchi это сладкоголосый R&B и приятный соул сразу, цепляющий слушателя. Двигаемся в ритм уже этим летом на Chess & Jazz.
AMCHI
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LRK Trio x Live
вовсе не обычное джазовое трио. Их музыка отличается невероятно насыщенной мелодичностью и одновременно грустной нежностью, интересными и нетривиальными пассажами. На фестивале артисты представят LRK TRIO x Live проект, в котором переосмысливают известные композиции вместе с приглашенными гостями – актерами и музыкантами.
LRK Trio x Live
28 июля
SANDRA FRAKENBERG
Во время концерта Sandra Frakenberg Quartet можно плакать и смеяться, слушать с замиранием и неистово плясать — никогда не знаешь, каким выйдешь после. И не говорите потом, что мы не предупреждали!
SANDRA FRAKENBERG
27 июля
LAY-FAR DANCE ORSCHETRA
live-проект одного из главных российских диджеев и house-продюсера с мировым именем Александра Lay-Far при участии пианиста Максима Глонти, барабанщиков Вити Глазунова и Миши Фотченкова.
LAY-FAR DANCE ORSCHETRA
28 июля
LEPETY GROOVY
современный саунд и энергия, которая сносит всё на своём пути.
Коллектив представляет собственные версии композиций от классического и современного соула, до регги и фанка.
Но в чём секрет, почему под каждый трек и уже с первых аккордов хочется танцевать?
В проекте Lepety Groovy основа-основ танцевальной музыки грув обрамлён модным звучанием, усиленном красивым вокалом, подан мощно и бескомпромиссно. Результат поистине невероятен...
Коллектив представляет собственные версии композиций от классического и современного соула, до регги и фанка.
Но в чём секрет, почему под каждый трек и уже с первых аккордов хочется танцевать?
В проекте Lepety Groovy основа-основ танцевальной музыки грув обрамлён модным звучанием, усиленном красивым вокалом, подан мощно и бескомпромиссно. Результат поистине невероятен...
LEPETY GROOVY
27 июля
tesla boy
Музыкальная группа Tesla Boy представит уникальную программу на фестивале Chess & Jazz. В течение концерта Антон переключится с синтезаторов, к которым мы привыкли, на рояль. Ожидайте множество импровизаций, нестандартных аранжировок и захватывающих эмоций.
tesla boy
27 июля
Marimba plus
джазовый коллектив с неповторимым стилем. Стилистику композиций, можно охарактеризовать как organic music — соединение академической традиции, фолка, джаза и электроники. А мягкий магический тембр маримбы придает особую атмосферность звучанию ансамбля.
Marimba plus
28 июля
Qascad
группа московских музыкантов-экспериментаторов, смешивающих нео-джаз, хип-хоп и фанк. Главная особенность коллектива - это искренний и стильный вайб нового поколения музыкантов, стремящихся покорить сердца слушателей свежим звучанием и мощной энергией и невероятным грузом.
Qascad
27 июля
MAXIM GLONTI
джазовый пианист, композитор, продюсер и лауреат различных джазовых фестивалей и конкурсов. Артист представит программу на стыке жанров джаз, хип-хоп и электроника. Дерзкий стиль и желание экспериментировать, то что мы любим.
MAXIM GLONTI
28 июля
27 Июля
TESLA BOY
Музыкальная группа Tesla Boy представит уникальную программу на фестивале Chess & Jazz. В течение концерта Антон переключится с синтезаторов, к которым мы привыкли, на рояль. Ожидайте множество импровизаций, нестандартных аранжировок и захватывающих эмоций.
TESLA BOY
SANDRA FRAKENBERG
Во время концерта Sandra Frakenberg Quartet можно плакать и смеяться, слушать с замиранием и неистово плясать — никогда не знаешь, каким выйдешь после. И не говорите потом, что мы не предупреждали!
SANDRA FRAKENBERG
QASCAD
группа московских музыкантов-экспериментаторов, смешивающих нео-джаз, хип-хоп и фанк. Главная особенность коллектива - это искренний и стильный вайб нового поколения музыкантов, стремящихся покорить сердца слушателей свежим звучанием и мощной энергией и невероятным грузом.
QASCAD
LEPETY GROOVY
современный саунд и энергия, которая сносит всё на своём пути.
Коллектив представляет собственные версии композиций от классического и современного соула, до регги и фанка.
Но в чём секрет, почему под каждый трек и уже с первых аккордов хочется танцевать?
В проекте Lepety Groovy основа-основ танцевальной музыки грув обрамлён модным звучанием, усиленном красивым вокалом, подан мощно и бескомпромиссно. Результат поистине невероятен...
Коллектив представляет собственные версии композиций от классического и современного соула, до регги и фанка.
Но в чём секрет, почему под каждый трек и уже с первых аккордов хочется танцевать?
В проекте Lepety Groovy основа-основ танцевальной музыки грув обрамлён модным звучанием, усиленном красивым вокалом, подан мощно и бескомпромиссно. Результат поистине невероятен...
LEPETY GROOVY
28 Июля
LRK TRIO X LIVE
Вовсе не обычное джазовое трио. Их музыка отличается невероятно насыщенной мелодичностью и одновременно грустной нежностью, интересными и нетривиальными пассажами. На фестивале артисты представят LRK TRIO x Live проект, в котором переосмысливают известные композиции вместе с приглашенными гостями – актерами и музыкантами.
LRK TRIO X LIVE
MARIMBA PLUS
джазовый коллектив с неповторимым стилем. Стилистику композиций, можно охарактеризовать как organic music — соединение академической традиции, фолка, джаза и электроники. А мягкий магический тембр маримбы придает особую атмосферность звучанию ансамбля.
MARIMBA PLUS
LAY-FAR DANCE ORSCHETRA
live-проект одного из главных российских диджеев и house-продюсера с мировым именем Александра Lay-Far при участии пианиста Максима Глонти, барабанщиков Вити Глазунова и Миши Фотченкова.
LAY-FAR DANCE ORSCHETRA
MAXIM GNOLTI
джазовый пианист, композитор, продюсер и лауреат различных джазовых фестивалей и конкурсов. Артист представит программу на стыке жанров джаз, хип-хоп и электроника. Дерзкий стиль и желание экспериментировать, то что мы любим.
MAXIM GLonTI
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CHESS VILLAGE
Настоящий город шахмат развернется прямо на фестивале. Каждый сможет сделать первый ход, а самые смелые бросить вызов гроссмейстеру.
CHESS CUP
Традиционный шахматный турнир фестиваля Chess & Jazz.
Незабываемые шахматные баталии. Мастерство, логика и стратегия. Красота и сложность интеллектуальной игры
Незабываемые шахматные баталии. Мастерство, логика и стратегия. Красота и сложность интеллектуальной игры
CHESS VILLAGE
Настоящий город шахмат равернется прямо на фествиале, где каждый сможет сделать первый ход. А самые смелые игроки бросить вызов гроссмейстеру. Мир шахматного искусства на фоне музыкального вдохновения.
CHESS CUP
Традиционный шахматный турнир фестиваля Chess & Jazz. Незабываемые шахматные баталии. Мастерство, логика и стратегия. Красота и сложность интеллектуальной игры
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